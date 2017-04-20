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Главные события четверга

Безвозмездная земля для россиян, маневр для погребения Ленина и другие события дня
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Путин указал на единственный способ выбрать его преемника
Президент России Владимир Путин заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ. Об этом сообщает РИА Новости.
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Установлен заказчик теракта в метро Петербурга
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена. Об этом сообщает РИА Новости.
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ФИФА ответила на призыв лишить Россию ЧМ-2018

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FIFA не рассматривает вопрос лишения России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. С таким заявлением выступили в Международной федерации футбола. Текст сообщения передает «Р-Спорт».
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

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В 2017 году, согласно указу президента России Владимира Путина, всех военнообязанных в запасе призовут на военные сборы сроком на два месяца. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Россияне смогут получить землю безвозмездно на всей территории страны
Российские граждане смогут получать бесплатно государственные земельные участки по всей стране. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение Государственной думы.
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Опубликован список самых влиятельных людей мира по версии Time
Президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии редакции журнала Time.
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В Госдуме нашли маневр для погребения Ленина
Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает Russia Today.
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Москвичей предупредили о 9-балльных пробках
Столичный центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о том, что в центре столицы возможны пробки до 8-9 баллов из-за начавшихся ремонтных работ. Об этом сообщает «Российская газета». Работы проводят в рамках программы «Моя улица» на внутренней стороне Садового кольца. По прогнозам центра, пробки ожидаются как на самом Садовом кольце, так и на Бульварном, а также на прилегающих улицах, в центральной части города.
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Общество Санкт-Петербург
ФСБ ЛДПР Единая Россия Госдума
Владимир Путин Александр Бортников
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