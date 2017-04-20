Главные события четверга

Путин указал на единственный способ выбрать его преемника

Президент России Владимир Путин заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлен заказчик теракта в метро Петербурга

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что личность заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга установлена. Об этом сообщает РИА Новости.

ФИФА ответила на призыв лишить Россию ЧМ-2018

FIFA не рассматривает вопрос лишения России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. С таким заявлением выступили в Международной федерации футбола. Текст сообщения передает «Р-Спорт».

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

В 2017 году, согласно указу президента России Владимира Путина, всех военнообязанных в запасе призовут на военные сборы сроком на два месяца. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне смогут получить землю безвозмездно на всей территории страны

Российские граждане смогут получать бесплатно государственные земельные участки по всей стране. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение Государственной думы

Опубликован список самых влиятельных людей мира по версии Time

Президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии редакции журнала Time.

В Госдуме нашли маневр для погребения Ленина

Депутаты Госдумы от «Единой России» ЛДПР разработали законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Об этом сообщает Russia Today.

Москвичей предупредили о 9-балльных пробках

Столичный центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о том, что в центре столицы возможны пробки до 8-9 баллов из-за начавшихся ремонтных работ. Об этом сообщает «Российская газета». Работы проводят в рамках программы «Моя улица» на внутренней стороне Садового кольца. По прогнозам центра, пробки ожидаются как на самом Садовом кольце, так и на Бульварном, а также на прилегающих улицах, в центральной части города.