Опрос: 36% французов не видят президентской выправки ни у Макрона, ни у Ле Пен

Ни один из двух кандидатов на выборах президента Франции не сможет объединить страну, уверены 42% французов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop для газеты Journal du dimanche.

Тем не менее 37% опрошенных отдают предпочтение Макрону, когда как Ле Пен - 27%. Кроме того, лидера "Национального фронта" более половины опрошенных (54%) назвали "вызывающим беспокойство" кандидатом.

Однако 42% респондентов уверены в способности Ле Пен защитить страну от терроризма, когда как в способность Макрона осуществить это верят только 22%.

Ранее опрос показал, что во втором туре президентских выборов победит Макрон с 64% голосов.