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Путин рассказал о дочерях
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Путин назвал своих дочерей трудоголиками 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин рассказал, что не всегда был требователен к своим дочерям, но они выросли трудоголиками, которые думают о том, как сделать страну лучше, и обсуждают это с ним.
"Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить", — сказал президент РФ в размещенном в соцсетях фильме "Путин", отвечая на вопрос, был ли он к своим дочерям так же требователен, как его родители к нему.
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"Я жил в атмосфере любви. Это было очевидно", — добавил он.
По словам Путина, его родители "были заточены" на дальнейшие успехи сына.
"Я того же желаю своим дочерям. Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди", — рассказал он.
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