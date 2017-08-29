В Россию пришли метели и гололед

Жители Тындинского района Амурской области публикуют фото и видео последствий снегопада , который обрушился на регион накануне.

По словам местных жителей, на дорогах ночью образовался гололед, а трассы заметало снегом. Сейчас в Восточном температура воздуха не поднимается выше отметки плюс четыре градуса выше ноля, весь день ожидаются осадки в виде дождя.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ближайшие дни вероятны первые заморозки до минус пяти в ночные часы.

В столичном регионе России к концу недели должна восстановиться солнечная и ясная погода . Утром во вторник в Москве плюс десять, вероятны осадки.