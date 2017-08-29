Главные события у вас в почте
В Россию пришли метели и гололед
Жители Тындинского района Амурской области публикуют фото и видео последствий снегопада, который обрушился на регион накануне.
По словам местных жителей, на дорогах ночью образовался гололед, а трассы заметало снегом. Сейчас в Восточном температура воздуха не поднимается выше отметки плюс четыре градуса выше ноля, весь день ожидаются осадки в виде дождя.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ближайшие дни вероятны первые заморозки до минус пяти в ночные часы.
В столичном регионе России к концу недели должна восстановиться солнечная и ясная погода. Утром во вторник в Москве плюс десять, вероятны осадки.
Подробный прогноз погоды для вашего региона читайте на Рамблере
Оставить комментарий