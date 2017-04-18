Кураев предложил дать всем верующим по два дополнительных выходных

Диакон РПЦ Андрей Кураев выступил с предложением внести в Трудовой кодекс России два дополнительных выходных дня для представителей всех конфессий, которые они бы смогли использовать для участия в религиозных праздниках. Об этом Кураев заявил в интервью Агентству городских новостей «Москва».

«Атеистам тоже можно предоставлять такие выходные для отдыха с семьей или в дополнение к отпуску», — поделился диакон. По его мнению, предложение ЛДПР о введении дополнительного выходного дня в понедельник после Пасхи не слишком конструктивно, так как значимых служб в этот день не происходит.

Кураев предложил сделать праздничным чистый четверг (день во время Страстной недели, в который вспоминается Тайная вечеря, — прим. «Ленты.ру»), который большинство православных не могут достойно встретить из-за рабочего графика.

Законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного в понедельник после Пасхи внесли 18 апреля. Его авторы — депутаты от фракции ЛДПР, зампредседатель Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов