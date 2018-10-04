Челябинск пострадал на 4 миллиона из-за землетрясения

Ущерб от землетрясения в Челябинской области превысил 4 млн рублей

Власти Катав-Ивановского района Челябинской области , где в начале сентября было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, завершили прием заявлений на материальную помощь от людей, чье имущество пострадало в результате стихийного бедствия. По предварительным данным, суммарный ущерб превысил 4 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе районной администрации.

"Всего принято 454 заявления от жителей района. Подсчитана и предварительная сумма ущерба, причиненного землетрясением населению муниципалитета. Она составила более 4 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проверки все данные будут отправлены губернатору региона для принятия решения о выделении адресных выплат. Скорее всего, деньги начнут выплачивать в начале ноября.

5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске вводился режим ЧС. В населенных пунктах Катав-Ивановского района были повреждены несколько социально значимых объектов и частных жилых домов.