Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма

Результаты проведенного ВЦИОМ опроса о строительства храма в Екатеринбурге не являются решающими для принятия властями окончательного решения, заявил мэр города Александр Высокинский в комментарии РБК.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, согласно которому 74 процента екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма. При этом большинство саму идею строительства поддержало.

Высокинский отметил, что окончательное решение будет приниматься по результатам исследования, которое пока находится в разработке.

"Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников (храма) может принести свое исследование, по которому (мнение) будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" — заявил мэр.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Свердловского театра драмы. Во время трех акций полиция задержала около ста человек.