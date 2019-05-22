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Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоги опроса о строительстве храма 

Р-Спорт + ещё 42 33 минуты назад
Фото: Официальный портал Екатеринбурга
Результаты проведенного ВЦИОМ опроса о строительства храма в Екатеринбурге не являются решающими для принятия властями окончательного решения, заявил мэр города Александр Высокинский в комментарии РБК.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, согласно которому 74 процента екатеринбуржцев считают сквер в центре города "скорее неудачным" местом для возведения храма. При этом большинство саму идею строительства поддержало.
Высокинский отметил, что окончательное решение будет приниматься по результатам исследования, которое пока находится в разработке.
"Я бы предложил работать как договорились, потому что кто-то из сторонников (храма) может принести свое исследование, по которому (мнение) будет другое. Зачем сейчас народ раздергивать?" — заявил мэр.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Свердловского театра драмы. Во время трех акций полиция задержала около ста человек.
Президент Владимир Путин предложил выяснить отношение к строительству жителей города. Местные власти пообещали провести соответствующий опрос и приостановили строительство храма.
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Комментарии1
Общество , Социология , Владимир Путин , ВЦИОМ , Екатеринбург
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