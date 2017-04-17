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В Москве загорелось здание университета

В Москве загорелось здание университета
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В Московском государственном университете инженерной экологии вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы столицы
В МЧС заявили о возгорании площадью 5 квадратных метров в подвальном помещении. Здание университета располагается на Старой Басманной улице. Из университета эвакуировали 50 человек. Информация о пострадавших не поступала.
Москва Общество Происшествия
РЕН ТВ
МГУ МЧС
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