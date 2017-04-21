Минобороны составило карту парадов Победы в России

Министерство обороны России в преддверии 9 Мая составило интерактивную карту парадов Победы по всей стране, сообщили представители ведомства. Она доступна на официальном сайте министерства.

На карте показаны схемы прохождения пеших парадных расчетов, порядок проезда и состав механизированных парадных колонн. Там указаны данные о количестве военнослужащих и военной техники, которые будут задействованы в параде в каждом из 28 городов. Отдельно можно посмотреть схему прохождения колонн военной техники и пролета авиации на параде в Москве.

По информации Минобороны, в военных парадах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России будут участвовать более 90 тысяч военнослужащих. Самым масштабным будет парад в столице страны.