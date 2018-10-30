«Терпят до дома»: детей в саду лишили туалетной бумаги

«Терпят до дома»: воспитанников детсада Челябинска лишили туалетной бумаги

Родители воспитанников одного из детских садов Челябинска пожаловались на отсутствие туалетной бумаги в группах. По их словам, дети вынуждены терпеть нужду и ходить в туалет только придя домой.

Они обратились за помощью к представителю Общественной палаты Челябинской области Сергею Жигалину.

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К обсуждению ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина

«Обязательно разберемся. Учреждение дошкольного образования должно финансироваться по данной группе расходов», — пообещала она.

Заведующая детским садом № 26 Галина Чуховская категорически отрицает вероятность того, что воспитатели убрали туалетную бумагу, чтобы наказать детей.

«Прямо сейчас пойду с медиком в группу и проверю. Вообще во всех группах нашего детсада туалетная бумага всегда есть в наличии Но дети есть дети, возможно, они её размотали полностью, а педагог не вовремя выставила новый рулон, и как раз в это время мама зашла и увидела», — заявила завидующая 74.ru.

«Все инстанции Челябинска подняты по тревоге. а Президенту сообщили? а мировая общественность оповещена, в Гаагу телеграмму дали?» — иронизируют пользователи.