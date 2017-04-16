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Снежный шторм прогнозируют в Москве
Предстоящая пасхальная неделя будет холодной. Весенняя погода вернется в столицу не раньше следующих выходных. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура на 3–6 градусов отклонится от нормы, сообщается на сайте Gismeteo.ru.
Погода резко ухудшится в ночь на понедельник, когда через столицу пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесет в Москву снежный шторм с метелью и ухудшением видимости.
«Сформируется временный снежный покров 1–2 см, гололедица. Температура воздуха понизится до –1...–3 градусов. Утром, автолюбители, будьте внимательны! Дорожная ситуация — сложная!» —рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает Life. В ближайшие дни столбики термометров опустятся ночью до −5, а днем температура не превысит +4...+7.
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