Снежный шторм прогнозируют в Москве

Предстоящая пасхальная неделя будет холодной. Весенняя погода вернется в столицу не раньше следующих выходных. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура на 3–6 градусов отклонится от нормы, сообщается на сайте Gismeteo.ru

Погода резко ухудшится в ночь на понедельник, когда через столицу пройдёт холодный атмосферный фронт, который принесет в Москву снежный шторм с метелью и ухудшением видимости.