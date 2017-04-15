Патриарх обратился с традиционным пасхальным посланием

«Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием», — цитирует «Интерфакс» традиционное пасхальное послание патриарха.

По мнению предстоятеля, празднование Пасхи должно отразиться на всех сторонах жизни. «Хотя мир полон зла, в душах верующих не должно быть места унынию, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью», заявил патриарх. Он призвал всех быть усердными в исполнении евангельских заповедей.