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Патриарх обратился с традиционным пасхальным посланием
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в дни Светлой Пасхи доказать свою веру добрыми делами.
«Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием», — цитирует «Интерфакс» традиционное пасхальное послание патриарха.
По мнению предстоятеля, празднование Пасхи должно отразиться на всех сторонах жизни. «Хотя мир полон зла, в душах верующих не должно быть места унынию, ибо, несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир, восторжествовал над грехом и смертью», заявил патриарх. Он призвал всех быть усердными в исполнении евангельских заповедей.
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