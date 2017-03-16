Весны не будет: синоптики рассказали о погоде на выходные

В ближайшие дни в Москве заметно похолодает. Температура воздуха на следующей неделе опустится до нуля, возможен мокрый снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Пасха в этом году будет холодной. Утром в Москве ожидается около нуля до плюс двух градусов, днем температура поднимется до четырех-шести градусов. Ночью местами небольшие осадки. Утром могут быть прояснения, но затем ожидается плотная облачность, пасмурно, мокрый снег и дождь. Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать», — заявили в ведомстве.

Погода в столице будет на три-четыре градуса ниже нормы. В понедельник ночью пойдет мокрый снег, однако днем столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла. Синоптики отмечают, что все циклоны проходят южнее Москвы, в связи с чем в столице сохраняется северный поток воздуха с Арктики. На сегодняшний день в апреле выпало 80% месячной нормы осадков. Ближе к 22 апреля вновь потеплеет, температура поднимется на два-три градуса выше нормы, однако ближе к месяцу она войдет в норму и составит +10 градусов.

Евпатория, +15 градусов

Сочи, +11 градусов

Туманное настроение 💜 #сочи #sochi #туман #весна Публикация от Алена. Сочи. Россия 🇷🇺 (@alenasarelainen) Апр 14 2017 в 3:37 PDT

Севастополь, +13 градусов

В городе Моём 🌸🌿🌺#весна2017🌸#моимдрузьям #цветение#краски#Севастополь#5бастион#весна#тепло#цветы#настроениесупер#vsco#vs#Crimea Публикация от Svetlana Roi (@svetlana.roi) Апр 14 2017 в 4:16 PDT

Краснодар, +17 градусов

Ростов-на-Дону, +17 градусов

Не переживайте, всегда есть Оймякон — одно из самых холодных мест в мире. Температура воздуха в якутском селе сегодня минус 15 градусов.