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Весны не будет: синоптики рассказали о погоде на выходные

Весны не будет: синоптики рассказали о погоде на выходные
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В ближайшие дни в Москве заметно похолодает. Температура воздуха на следующей неделе опустится до нуля, возможен мокрый снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Пасха в этом году будет холодной. Утром в Москве ожидается около нуля до плюс двух градусов, днем температура поднимется до четырех-шести градусов. Ночью местами небольшие осадки. Утром могут быть прояснения, но затем ожидается плотная облачность, пасмурно, мокрый снег и дождь. Хотя праздник Пасхи светлый, солнца можно не ждать», — заявили в ведомстве.
Погода в столице будет на три-четыре градуса ниже нормы. В понедельник ночью пойдет мокрый снег, однако днем столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла. Синоптики отмечают, что все циклоны проходят южнее Москвы, в связи с чем в столице сохраняется северный поток воздуха с Арктики. На сегодняшний день в апреле выпало 80% месячной нормы осадков. Ближе к 22 апреля вновь потеплеет, температура поднимется на два-три градуса выше нормы, однако ближе к месяцу она войдет в норму и составит +10 градусов.
Евпатория, +15 градусов
Сочи, +11 градусов

Туманное настроение 💜 #сочи #sochi #туман #весна

Публикация от Алена. Сочи. Россия 🇷🇺 (@alenasarelainen)

Севастополь, +13 градусов
Краснодар, +17 градусов
Ростов-на-Дону, +17 градусов
Не переживайте, всегда есть Оймякон — одно из самых холодных мест в мире. Температура воздуха в якутском селе сегодня минус 15 градусов.

Как Чысхаан вернет себе символ холода? В последний уикенд месяца, 25 и 26 марта, в селе Томтор Республики Саха (Якутия) состоится ежегодный международный фестиваль «Полюс Холода» — уникальное событие для туристов, включающее необычные мероприятия и малые туристические маршруты в самом холодном обитаемом месте на планете - Оймяконе. Гостей фестиваля ждут спортивные состязания, конкурс национальных блюд, конкурс красоты «Мини Мисс Полюс Холода», а также другие развлекательные мероприятия, игры и флешмобы. Всех прибывших на праздник по традиции будет встречать повелитель холода Чысхаан, который каждый год собирает у себя Дедов Морозов из разных стран мира. Одним из ярких моментов фестиваля станет праздник оленеводов, в рамках которого пройдут знаменитые гонки на упряжках. А ключевым событием «Полюса Холода» станет возвращение символа холода своему хранителю – Чысхаану. Туристам, решившим побывать на этом празднике, предлагаются специальные путевки, которые включают в себя проездной билет на такси из Якутска до Томтора и обратно, проживание в гостевых домах на 3 ночи и 4 дня, питание и транспортировку между тур-объектами. Стоимость такого «пакета» на одного — 21 000 рублей. Самостоятельно до Томтора можно добраться самолетом. Сначала следует долететь до Якутска, цена билета в одну сторону начинается от 11 395 рублей. Далее на микроавтобусе или такси. Дорога займёт около 14 часов и будет стоить около 5 тысяч рублей. Остановиться есть возможность в гостевом доме в районе Куйдусун за 1500 рублей за ночь или в частном доме в центре поселка, что будет стоить около 1800 рублей за ночь. В конце марта в этих широтах еще холодно — температура воздуха по ночам опускается до -18 °C, днем же она держится на уровне -5°C, -10°C. С 15 марта в Оймяконье обычно устойчивые морозы прекращаются, но взять с собой теплые вещи нужно обязательно. Туризм.ру #якутия #якутск #оймякон #чысхаан #полюсхолода

Публикация от НОВОСТИ ЯКУТСКА (@yakutsk_news)

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