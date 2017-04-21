С 1 января 2018 года жители многоквартирных домов могут не оплачивать квитанции по квартплате, если они не отражены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Об этом журналистам рассказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев на Красноярском экономическом форуме. По его словам, такая мера лучше любой армии контролеров заставит управляющие компании и ресурсоснабжающие организации работать через эту систему.

С 1 июля размещение в ней информации станет обязательным, с 1 января 2018 года для организаций-нарушителей вводятся крупные штрафы (при первом нарушении планируется ограничиваться предупреждением) и возможность для потребителей не оплачивать услуги коммунальщиков до тех пор, пока данные о них не будут отражены на портале dom.gosuslugi.ru. Чтобы пожаловаться на отсутствие данных, достаточно будет нажать на кнопку в личном кабинете. Для входа в него достаточно регистрации на портале госуслуг, у которого уже свыше 33 миллионов пользователей.

Цель ГИС ЖКХ - сделать этот проблемный рынок конкурентным и прозрачным. Он "откроет" сферу ЖКХ, как когда-то "открыл" для общественного контроля сферу госзакупок специализированный портал zaku ki.gov.ru. Фактически запуск ГИС ЖКХ - это одна из структурных реформ, подчеркнул Евраев.

За счет отзывов граждан будет формироваться рейтинг каждой УК. В перспективе планируется, что через ГИС ЖКХ любая УК будет иметь возможность предоставить оферту собственникам, а у тех - ее принять.

В системе доступна вся информация о доме (договоры и акты выполненных работ, планируемые работы и так далее), можно посмотреть и оплатить без комиссии свои платежи, написать жалобу и получить ответ в электронной форме. Для властей различных уровней ГИС ЖКХ предоставляет возможность в режиме онлайн получать аналитику по огромному спектру комбинируемых данных.

Кроме того, сейчас дорабатывается опция по онлайн-голосованию собственников жилья через ГИС ЖКХ, рассказал на вопрос "РГ" Михаил Евраев. По его словам, часть собственников сможет использовать традиционную процедуру - выразить свою позицию непосредственно на собрании или передать письменный бюллетень в течение пяти дней, а желающие смогут проголосовать через портал dom.gosuslugi.ru. При этом будет сформирован единый протокол собрания собственников жилья.

Пока у системы порядка 50 тысяч уникальных пользователей в день, вскоре это число возрастет до миллиона, прогнозирует заместитель гендиректора Почты России (оператора системы) Сергей Емельченков.

Сейчас идет активное наполнение системы, в ней зарегистрировано 10,8 миллиона домов, 74 тысячи организаций, в том числе 75 процентов ТСЖ, 88 процентов ресурсоснабжающих организаций, все управляющие компании.

Стопроцентную регистрацию организаций ЖКХ в системе уже обеспечили Хакасия, Мурманская и Орловская области, Ханты-Мансийский автономный округ, почти полная регистрация в Белгородской, Тульской, Оренбургской и Вологодской областях, а также в Калмыкии и Башкирии.