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Опрос показал отношение россиян к США 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне стали хуже относиться к США: треть граждан РФ (34%) заявили, что плохо настроены по отношению к Америке, тогда как в январе 2017 года людей с подобной позицией было 22%, свидетельствует опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным исследования, хорошо к США относятся 11% (в январе 2017 г — 22%). Еще 50% заявили о безразличном отношении.
Плохими отношения между РФ и США на данный момент назвали 51% респондентов, хотя в июле 2015 года их доля составляла 65%. Хорошими взаимоотношения считают лишь 4% опрошенных (в июле 2015 г — 7%).
В исследовании отмечается, что по мнению только 7% россиян за последний год отношения между Россией и Америкой улучшились. Половина опрошенных (48%) заявляет, что они ухудшились, еще 30% — что остались без изменений.
Ухудшение отношений, как полагают 26% россиян, связано с политикой, которую проводят США. Политический курс РФ винят в этом 4%; 16% полагают, что это следствие политики обеих стран.
По мнению 68% респондентов, США в сегодняшнем мире играют скорее отрицательную роль (в январе 2017 года — 69%). Противоположного мнения придерживается 7% (в январе 2017 г — 11%).
Большинство граждан России (53%) заявляют, что и США, и РФ важно, чтоб отношения между ними были хорошими. По мнению 18%, хорошие отношения нужнее США; 19%, наоборот, считают, что они нужнее РФ. Еще 8% полагает, что хорошие отношения не нужны ни России, ни Америке.
Социологи отмечают, что 63% заявляют о необходимости для руководства РФ стремиться к улучшению отношений с США, а 20% придерживаются обратной точки зрения.
Опрос "ФОМнибус" проводился 24-25 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъекта РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Комментарии4
Фонд "Общественное мнение" , Общество , США
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