Минобороны РФ подняло в воздух дальнюю авиацию

Командование Воздушно-космических сил задействовало более 20 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78 в учениях дальней авиации, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В нем уточняется, что учения прошли на десяти аэродромах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федерального округов, а также на трех полигонах, где экипажи отрабатывали применение авиационных средств поражения.

Среди задач, которые стояли перед пилотами в рамках учений, были перебазирование на оперативные аэродромы, боевое применение крылатых ракет, дозаправка в воздухе и другие.

Командование высоко оценило мастерство летчиков в ходе учений. В ближайшее время авиационные экипажи вернутся в пункты постоянной дислокации.