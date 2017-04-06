В Москву идет резкое потепление

В четверг, 6 апреля, по данным специалистов из Центра погоды ФОБОС , в столице ожидается резкое потепление.

«Сегодня с южными ветрами в столичный регион будут поступать очень тёплые воздушные массы, но во второй половине дня местами возрастёт вероятность кратковременных дождей», - указано в сообщении синоптиков. Погода в Москве ожидается облачная с прояснениями.

Воздух в городе прогреется до плюс 13 – плюс 15 градусов, в Подмосковье – плюс 11 – плюс 16.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление к вечеру немного понизится до 741 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что четверг, 6 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе, а воскресенье, 9 апреля, самым холодным.