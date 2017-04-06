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В Москву идет резкое потепление
В четверг, 6 апреля, по данным специалистов из Центра погоды ФОБОС, в столице ожидается резкое потепление.
«Сегодня с южными ветрами в столичный регион будут поступать очень тёплые воздушные массы, но во второй половине дня местами возрастёт вероятность кратковременных дождей», - указано в сообщении синоптиков. Погода в Москве ожидается облачная с прояснениями.
Воздух в городе прогреется до плюс 13 – плюс 15 градусов, в Подмосковье – плюс 11 – плюс 16.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление к вечеру немного понизится до 741 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что четверг, 6 апреля, станет самым теплым днем на этой неделе, а воскресенье, 9 апреля, самым холодным.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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