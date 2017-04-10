В Москву к четвергу вернутся мороз и снег

Потепление в столице и области вновь сменится похолоданием, к выходным вернутся ночные заморозки до минус 2 градусов, с четверга возможен мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода в столичном регионе на этой неделе останется по-апрельски неустойчивой. Самым теплым днем будет вторник, со среды похолодает, температура все еще будет немного превышать климатическую норму, немного более заметное похолодание ожидается в выходные. Временами пройдут дожди, с четверга в ночные часы местами не исключен мокрый снег", – говорится в сообщении.

Во вторник ночью без осадков, температура не опустится ниже 5-7 градусов в Москве и 2-7 в Подмосковье. Днем ожидается местами небольшой дождь, максимальная температура 14-16 в столице и 11-16 в Подмосковье, отмечают синоптики.

"В среду начнется очередная волна холода. Ночью температура составит 4-6 в столице и 1-6 по области. Днем ожидается 7-9 в Москве и 5-10 в Подмосковье. Будет отмечаться небольшой дождь, юго-западный, западный ветер 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров", – добавили в Гидрометцентре.

В четверг ночью местами пройдут небольшие осадки, днем – небольшой дождь. В темное время до 2-4 в столице и минус 1 – плюс 4 по области, днем максимальная температура 7-9 и 6-11 соответственно. Местами сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду, уточняют метеорологи.

"В пятницу прогнозируется умеренный дождь. Ночью будет 2-7, днем 6-11 градусов. В субботу останутся лишь местами небольшие осадки. Ночью температура опустится до минус 2 – плюс 3, а днем поднимется до 3-8 градусов", – прогнозируют в Гидрометцентре.