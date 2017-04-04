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В аэропорту Внуково обнаружили посылку с боеприпасами
Фото: vnukovo.ru
Пресс-служба Почты России сообщает, что в московском аэропорту Внуково обнаружена посылка с боеприпасами.
В ходе проверки почтового багажа работники отдела перевозки почты совместно со службой авиационной безопасности обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету, муляж гранаты.
Посылка была изъята из грузопотока. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
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