В аэропорту Внуково обнаружили посылку с боеприпасами

В ходе проверки почтового багажа работники отдела перевозки почты совместно со службой авиационной безопасности обнаружили в посылке, отправленной из Москвы в Норильск, боеприпасы к сигнальному пистолету, муляж гранаты.

Посылка была изъята из грузопотока. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.