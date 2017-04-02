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В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение
В Москве и области объявлено штормовое предупреждение до вечера воскресенья, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Как сообщили в Росгидрометцентре, скорость ветра может достигать 15 м/с и выше. Ожидается дождь.
Температура воздуха поднимется до 9-11°C тепла.
Из-за сильного ветра жителям столичного региона не стоит приближаться к деревьям и металлическим конструкциям. Автомобилистам не стоит оставлять свои машины под деревьями.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погода.
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