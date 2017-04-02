В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение до вечера воскресенья, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Как сообщили в Росгидрометцентре, скорость ветра может достигать 15 м/с и выше. Ожидается дождь.

Температура воздуха поднимется до 9-11°C тепла.

Из-за сильного ветра жителям столичного региона не стоит приближаться к деревьям и металлическим конструкциям. Автомобилистам не стоит оставлять свои машины под деревьями.