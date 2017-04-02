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В РПЦ сказали, когда может быть захоронен Ленин
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире «Россия-24» заявил, что в вопросе захоронения тела Ленина необходимо дождаться «согласия в обществе».
«Если этого не сделали тогда, то сейчас нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие», — цитирует РИА Новости митрополита.
Он также считает, что человек должен быть похоронен в земле.
«Мавзолей и мумифицированное тело — это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться», — добавил митрополит.
Ранее в Московском патриархате выступили против идеи РПЦЗ перезахоронить Ленина.
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