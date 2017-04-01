Украинских учителей принудительно сгоняют на молебен

2 апреля в украинских городах пройдет акция "Совместная молитва за мир на Украине". Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации изданий, Департамент образования и науки страны буквально сгоняет сотрудников общеобразовательных учебных заведений на акцию, которую благословил патриарх Филарет.

Учителя школ города Николаева сообщили, что получили "приглашения" и теперь обязаны собраться Соборной площади.

По их словам, организаторов митинга беспокоят только статистика.

"Нет слов. Доборолась Украина до самого края, на молитву загоняют. Просто это все бесит уже... Когда уже прекратится это моральное изнасилование?", - сообщил один из учителей в социальных сетях.