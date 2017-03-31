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Синоптики рассказали о резком потеплении в Москве

Синоптики сообщили о резком потеплении в Москве
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В Москву в выходные вернется тепло. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН) со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
«Холодные воздушные массы уходят на восток. Мы ждём повышения температуры, по крайне мере до нормы в субботу, 1 апреля. А воскресенье и понедельник окажутся ещё теплее», — заявила Макарова.
В субботу днем столбики термометров поднимутся до 4-6 градусов тепла, в Подмосковье – до 2-7 градусов выше нуля. В воскресенье потеплеет до +11. В области воздух прогреется до 12 градусов тепла.
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