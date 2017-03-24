Ученые признали новый тип облаков

В новое издание Международного атласа облаков был включен новый вид облаков – asperitas, что в переводе с латинского означает «шероховатый», «неровный». С земли облако asperitas напоминает бурлящее море. Ученые предложили включить его в общую классификацию еще в 2009 году, сообщает CNN

«Аsperitas характеризуются локализованными волнами в основании облаков, гладкими, либо с небольшими пятнами. Облако снизу похоже на шероховатую морскую поверхность», - описывают облако метеорологи.

Общество любителей облаков впервые заметило новый тип еще в 2006 году в небе в штате Айова. Несколько лет спустя члены общества предложили включить облако в атлас.

Аsperitas – один из одиннадцати типов облаков, которые описаны в издании Международного атласа облаков. В этом году Всемирная метеорологическая организация обновила издание впервые с 1987 года.

Кроме asperitas в атлас входят облака Кельвина-Гельмгольца и дырявые облака (hole-punch cloud). Но в новой редакции они названы как fluctus и cavum. Также новое латинское наименование flumen присвоено облаку, которое известно, как «хвост бобра» из-за его формы во время сильной грозы.

Кроме того в атлас вошли 5 особых облаков: cataractagenitus, flammagenitus, homogenitus и silvagenitus, которые формируются при влиянии больших водопадов, лесных пожаров и даже высоко летящего самолета.