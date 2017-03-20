В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в понедельник утром

Сильный туман с видимостью до 500-800 метров ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщает столичный главк МЧС в понедельник.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 11 часов 20 марта в Москве (включая ТиНАО) местами ожидается туман с видимостью 500-800 метров", — говорится в сообщении.

В условиях непогоды возможно ухудшение видимости на дорогах, затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от резких маневров на дорогах, быть предельно осторожными и внимательными и соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.