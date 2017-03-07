Около 70 москвичей обратились за помощью медиков из-за ледяного дождя

В Москве за медицинской помощью после ледяного дождя обратились порядка 70 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"Медицинская помощь оказана 67 обратившимся в связи с аномальными погодными условиями (ледяной дождь)", - рассказал представитель ведомства.

При этом он не уточнил, потребовалась ли кому-либо госпитализация.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки произошло почти 700 дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда.