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Москву может накрыть ледяной дождь в понедельник
Потеплевшая за последние дни погода в Москве резко похолодает – до околонулевых значений, говорится в материалах сайта "Метеовести".
Это может привести к ледяным дождям. Интенсивные ночные осадки с утра станут переходить в заряды мощного снега, говорится в сообщении. Высока вероятность так называемого ледяного дождя, "пояс" которого шириной около 30-40 километров пройдет через столичный регион от Смоленской до Нижегородской области.
Максимальная интенсивность осадков достигнет к вечеру понедельника. Видимость серьезно ухудшится. Метеорологи предупреждают о сбоях в авиасообщении. Гололедица образуется на дорогах.
Такая погода продлится до утра вторника, когда осадки прекратятся.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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