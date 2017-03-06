Москву может накрыть ледяной дождь в понедельник

Потеплевшая за последние дни погода в Москве резко похолодает – до околонулевых значений, говорится в материалах сайта "Метеовести".

Это может привести к ледяным дождям. Интенсивные ночные осадки с утра станут переходить в заряды мощного снега, говорится в сообщении. Высока вероятность так называемого ледяного дождя, "пояс" которого шириной около 30-40 километров пройдет через столичный регион от Смоленской до Нижегородской области.

Максимальная интенсивность осадков достигнет к вечеру понедельника. Видимость серьезно ухудшится. Метеорологи предупреждают о сбоях в авиасообщении. Гололедица образуется на дорогах.

Такая погода продлится до утра вторника, когда осадки прекратятся.