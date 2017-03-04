В Москве у здания ФСБ задержали лихача на Rolls-Royce

В Москве у здания ФСБ на Лубянке вечером 2 марта был задержан водитель на Rolls-Royce. Он на большой скорости рассекал по улице Большая Лубянка, сообщает Life

По данным источника в правоохранительных органах, водитель вел себя неадекватно, у него наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Согласно оформленному протоколу водителю грозит лишение прав и штраф. Материалы дела переданы в суд.