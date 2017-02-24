Чешским мужчинам разрешили брать отпуск после рождения ребенка

Поправки о введении отпуска для отцов после рождения ребенка принял парламент Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Молодым отцам разрешили воспользоваться недельным отпуском в течение шести недель после родов жены. При этом, как и у матерей, сохраняется 70% их зарплаты. Целью поправки –мотивация мужчин к более активному участию в уходе за новорожденным.

Законопроект еще должен пройти обсуждение в верхней палате парламента, сенате, а потом поступит на подпись к президенту республики.