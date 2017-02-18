Михаил Боярский признался, что не любит "дрессированных детей" на телевидении

Последнее время все чаще ведутся обсуждения современного телевидения. Не остался в стороне от дискуссий и Михаил Боярский , который стал ведущим нового сезона шоу «Минута славы».

В интервью «Комсомольской правде» актер откровенно признался, что его беспокоит тенденция отправлять детей не только на шоу, но и стремиться вырастить из них настоящих гениев буквально с пеленок.

«А вот дрессированных детей я не люблю. Это что-то чудовищное. Это, наверное, удивительно, когда дети считают, пишут, знают языки. Но я за них всегда переживаю. Показали по телевизору, соседи прибежали, мама сделала банкет: «Какой у меня ребенок!» Ну и что ты этим добилась? Ничего, кроме того, что сделала его несчастным. Вообще телевидение - это опасный инструмент. Очень опасный!», – заявил Боярский.