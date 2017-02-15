В Москву снова идут морозы

Завтра, 16 февраля, в столичном регионе похолодает до 18 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность. По области местами пройдет небольшой снег.

Температура в Москве составит 8−10 градусов ниже нуля, в области — местами до 18 градусов мороза.

Синоптики сообщают, что будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.

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