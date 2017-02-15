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В Москву снова идут морозы
Завтра, 16 февраля, в столичном регионе похолодает до 18 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
Ожидается переменная облачность. По области местами пройдет небольшой снег.
Температура в Москве составит 8−10 градусов ниже нуля, в области — местами до 18 градусов мороза.
Синоптики сообщают, что будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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