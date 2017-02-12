Москвичей предупредили о резком потеплении

В понедельник в Москве наметится тенденция к потеплению, которая к концу недели обернется резким скачком температуры до + 3 градусов после кратковременного похолодания. Синоптики предупреждают, что такое потепление будет сопровождаться скачками давления.

Со следующей недели антициклон, определяющий погоду в столице, ослабеет и уступит инициативу надвигающемуся атмосферному фронту атлантического циклона. Он принесет в столицу облачный покров и снегопады, но также обеспечит потепление, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Фобос». Уже днем первого рабочего дня недели температура в городе составит 5-7 градусов нижу нуля, по области - от -4 до -9 градусов.

С вечера понедельника температура продолжит повышаться. Так, в ночь на вторник в столице ожидается всего 2-4 градуса мороза. А днем во вторник температура превысит нулевую отметку.

Температурные колебания будут сопровождаться скачками давления. Во вторник показания барометров опустятся до 735 мм рт. столба. Всю неделю колебания столбиков барометров будут значительными: от 760 то 745 мм ртутного столба, передает Life.ru cо ссылкой на специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца.

К середине недели температура вновь упадет до –2...–7 градусов, а к ночи четверга опустится до –12 градусов.

Вслед за этим начнется резкое потепление. В субботу, 18 февраля, столбики термометров поднимутся до +3 градусов.