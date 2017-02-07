Синоптики: тепло вернётся в столичный регион 8 февраля

Тепло вернётся в столичный регион в среду, 8 февраля. Об этом RT заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Уже начиная со среды-четверга потоки развернутся на северо-запад, и к нам начнёт поступать спасительное атлантическое тепло. Температурный фон начнёт возвращаться в рамки климатической нормы. В конце недели ночью уже не холоднее -7 °С...-12 °С. Днём — -2 °С...-7 °С. Возможны осадки в виде небольшого снега», — сказал Тишковец.

Синоптик также рассказал, чем объясняется такая холодная погода в Москве и Московской области.

«Погода вчера, сегодня и завтра будет определяться усилением позиций Скандинавского антициклона. Сегодня-завтра столичный регион окажется в сердце этого барического максимума. Вместе с ним пришел арктический воздух. На фоне малооблачной погоды показания термометров рухнули до экстремально низких значений», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в столичном регионе на 10 °С холоднее, чем положено в это время года. Виной тому — ультраполярное вторжение.

«На периферии Скандинавского антициклона формируется северо-восточная струя во всей толще тропосферы – так называемое ультраполярное вторжение, которое несёт из акватории Карского моря студеный воздух», — объяснил он.

Тишковец добавил, что такое похолодание сопровождается и большим повышением давления, которое случается не чаще одного раза в 4-5 лет.

Ранее сообщалось, что ночь на среду, 8 февраля, в Москве и Московской области станет самой холодной на текущей неделе, температура воздуха опустится до -25 °С.

По данным URA.Ru, на территории Зауралья в ближайшие дни также ожидаются сильные морозы и снегопады.