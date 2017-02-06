В Москве ожидается рекордное атмосферное давление

Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщает агентство «Метеоновости»

Синоптики пояснили, что это произойдет из-за смещения центра холодного антициклона к Московской области. Атмосферное давление в столице на станции метро «ВДНХ» достигнет 769 миллиметров ртутного столба или 1025 гектопаскалей. Такое значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет.

Предыдущий рекорд был установлен 7 февраля 2012 года, когда на «ВДНХ» зафиксировали давление в 773,7 миллиметра ртутного столба.

Самое высокое давление в феврале за всю историю наблюдений барометр показал 1 февраля 1972 года. Тогда давление составило 780 миллиметров ртутного столба, а температура воздуха понизилась до минус 23,2 градуса.