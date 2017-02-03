Пошутившему про Коран блогеру не удалось уйти от ответственности

«Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале (ролик «Шутка про Коран») имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство», — говорится в сообщении.

Уголовное дело предполагается возбудить по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично». Сообщается, что Давыдов покинул Россию 21 января из-за угроз со стороны сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» . По факту угроз комик не стал обращаться в полицию, так как опасался, что правоохранительные органы заведут на него уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих.

Во время стендап-выступления Илья Давыдов рассказал, как пошел в туалет с Кораном и обнаружил, что у него закончилась туалетная бумага. Со сцены юморист заявляет, что вынужден был воспользоваться носком, после чего показывает его публике и вкладывает в книгу.