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Пошутившему про Коран блогеру не удалось уйти от ответственности
Фото: скриншот видео YouTube
Видеоролик комика Ильи Давыдова (известного под псевдонимом Мэддисон) с шуткой про Коран прокуратура Чечни призвала признать экстремистским. Также ведомство обратилось в следственное управление Следственного комитета по республике с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении юмориста. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт прокуратуры региона.
«Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале (ролик «Шутка про Коран») имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство», — говорится в сообщении.
Уголовное дело предполагается возбудить по статье «Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично». Сообщается, что Давыдов покинул Россию 21 января из-за угроз со стороны сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По факту угроз комик не стал обращаться в полицию, так как опасался, что правоохранительные органы заведут на него уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих.
Во время стендап-выступления Илья Давыдов рассказал, как пошел в туалет с Кораном и обнаружил, что у него закончилась туалетная бумага. Со сцены юморист заявляет, что вынужден был воспользоваться носком, после чего показывает его публике и вкладывает в книгу.
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