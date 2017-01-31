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В Москве женщина выжила после падения с 14 этажа
В Москве 50-летняя женщина выпала из окна 14-этажа высотного здания и осталась жива. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Как отмечается в публикации, на место происшествия сразу же выехала бригада скорой помощи. После проведения ряда реанимационных мероприятий женщину доставили в одну из больниц. Медики обнаружили у пострадавшей множественные травмы и переломы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.
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