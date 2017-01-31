Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Россиян покинула надежда на экономическое процветание
Россияне перестали верить в экономическое процветание страны в 2017 году. Скептически насчет такой возможности высказались 31% россиян, что в два раза больше оптимистично настроенных граждан (17%). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».
«Кривая индекса экономической надежды в России после двухлетнего уверенного роста — с минус 43 процентных пунктов в 2013 году до 6 процентных пунктов в 2015 году — опять пошла вниз», — говорится в исследовании.
Поведение индекса кажется закономерным, считает президент холдинга Андрей Милехин. По словам специалиста, признаки кризиса наблюдались уже в 2013 году. Однако в 2015 году индекс вышел в плюсовую зону в связи с тем, что россияне не считали, что кризис примет затяжной характер. В 2016 году позитивных перемен не произошло. В декабре 2016 года реальные доходы россиян упали до минимума за пять лет.
Оставить комментарий