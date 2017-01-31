Россиян покинула надежда на экономическое процветание

Россияне перестали верить в экономическое процветание страны в 2017 году. Скептически насчет такой возможности высказались 31% россиян, что в два раза больше оптимистично настроенных граждан (17%). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир»

«Кривая индекса экономической надежды в России после двухлетнего уверенного роста — с минус 43 процентных пунктов в 2013 году до 6 процентных пунктов в 2015 году — опять пошла вниз», — говорится в исследовании.