В Москве объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 26 января, в Москве объявили желтый уровень опасности из-за снегопада. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

По данным Гидрометцентра, погода в городе потенциально опасна. В столице осложнена транспортная обстановка, увеличилось количество ДТП.

Снегопад продлится до конца дня. Ближе к вечеру температура воздуха в Москве поднимется до минус 10-12 градусов. Также ожидается ветер с порывами 4–9 метров в секунду.

Ранее в столичном Метеобюро заявили, что зимний сезон 2016-2017 оказался самым снежным за последние 20 лет. Всего с начала января в Москве выпало 40 миллиметров осадков, или 95 процентов от месячной нормы. По мнению синоптиков, в ближайшие сутки в столице выпадет около 10 процентов осадков от месячной нормы.