В Пензе восстановлено теплоснабжение 75% жилых домов

Теплоснабжение в Пензе восстановлено почти в 293 жилых домах и половине учреждений образования и здравоохранения. Об этом сообщил начальник управления ГО и ЧС администрации Пензы Алексей Михайлов.

«Из 471 жилого дома без тепла на три часа ночи остаются 178 домов, до шести утра все порывы будут ликвидированы, последние дома подключат к теплоснабжению к восьми утра. С учётом всех необходимых для подачи тепла технологических процедур тепло в квартиры должно быть подано к 10 утра», — цитирует ТАСС Михайлова.

Он также отметил, что из 12 школ без тепла остаются шесть, из 12 детских садов — шесть, из 13 учреждений здравоохранения — пять.

Ранее сообщалось, что более 75 тыс. человек, проживающих в 470 многоэтажных домах в Пензе, остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплосети.