Резкое похолодание придет в Москву

Сильные морозы придут в столичный регион в середине следующей недели. В Москве в среду, 25 января, похолодает до минус 20 градусов мороза, по области — до минус 25. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс» в воскресенье, 22 января.

Начало недели будет хмурым и ветренным, однако теплым. Но уже в среду начнется резкое похолодание.

«Буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов, — отметил Вильфанд, — В ночь на четверг на уходящей неделе было Крещение, и вот как раз ровно на неделю морозы опаздывают. Такие вот поздние крещенские морозы». При этом небо будет чистым, подчеркнул он.

Грядущее похолодание не будет долгим. В конце рабочей недели и к выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры. Днем в пятницу она составит минус семь градусов.

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