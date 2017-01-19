Захарова: я танцую вне зависимости от международной обстановки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на вопрос журналиста о связи нынешней политической обстановки и танца.

«В прошлом году, при определённой политической картине, вы станцевали «Калинку-малинку», — отметила журналист.

Она поинтересовалась, какой танец мог бы быть актуальным в настоящее время.

«Я танцую вне зависимости от международной обстановки», — ответила Захарова.