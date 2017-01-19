Захарова: я танцую вне зависимости от международной обстановки
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Захарова: я танцую вне зависимости от международной обстановки

Захарову спросили о связи ее танцев с международной обстановкой
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на вопрос журналиста о связи нынешней политической обстановки и танца.
«В прошлом году, при определённой политической картине, вы станцевали «Калинку-малинку», — отметила журналист.
Она поинтересовалась, какой танец мог бы быть актуальным в настоящее время.
«Я танцую вне зависимости от международной обстановки», — ответила Захарова.
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