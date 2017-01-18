Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СК не нашел криминала в вечеринке в школьном бассейне во Владимире
Фото: скриншот видео
Следствие не усмотрело уголовно наказуемого преступления в вечеринке в школьном бассейне во Владимире, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ.
В начале декабря прошлого года в интернете появилась датированная 5 ноября видеозапись частной вечеринки в бассейне школы № 42. На записи несколько мужчин распивают алкоголь в бассейне, в кадре также появляется девушка в купальнике, принимающая откровенные позы. Эта история вызвала в городе широкий резонанс. Проверку по факту случившегося начали полиция, прокуратура и следственное управление.
"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… Действия не образуют состав уголовного преступления", — сказал собеседник агентства. По его словам, СК проводил проверку по статьям УК РФ "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", но не нашел "существенного вреда для интересов государства, общества или отдельных граждан".
Прокуратура же, как ранее сообщалось, пришла к выводу, что частная вечеринка в школьном бассейне во Владимире стала возможна из-за нарушений, допущенных при попустительстве городской администрации. Прокуратура отмечала, что "выявленные нарушения явились следствием ненадлежащей организации работы администрации города Владимира по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях". По данным надзорного ведомства, полицией установлены и привлечены к административной ответственности участники вечеринки, которые распивали спиртное и курили в общественном месте. Должностные лица учебного заведения были оштрафованы.
Оставить комментарий