СК не нашел криминала в вечеринке в школьном бассейне во Владимире

Следствие не усмотрело уголовно наказуемого преступления в вечеринке в школьном бассейне во Владимире, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ

В начале декабря прошлого года в интернете появилась датированная 5 ноября видеозапись частной вечеринки в бассейне школы № 42. На записи несколько мужчин распивают алкоголь в бассейне, в кадре также появляется девушка в купальнике, принимающая откровенные позы. Эта история вызвала в городе широкий резонанс. Проверку по факту случившегося начали полиция, прокуратура и следственное управление.

"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… Действия не образуют состав уголовного преступления", — сказал собеседник агентства. По его словам, СК проводил проверку по статьям УК РФ "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", но не нашел "существенного вреда для интересов государства, общества или отдельных граждан".