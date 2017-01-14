Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

Синоптики сообщили об ухудшении погоды в Москве в воскресенье, 15 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Воскресенье в столичном регионе будет ненастным. Особенно снежными и ветреным выдастся период с 00:00 до 12:00 (мск) 15 января. Общее количество осадков в Москве до 9-11 мм, что почти декадная норма середины января. Порывы ветра будут достигать 15 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице ожидаются обильные снегопады, метели, заносы и ухудшение видимости на дорогах.

Температурный режим будет на 7-9 градусов выше климатической нормы.

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