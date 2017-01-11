Очевидец рассказал о штурме «реабилитационного центра» в Москве

Один из очевидцев штурма московской квартиры на Кировоградской улице, где удерживали группу наркоманов, рассказал о происшествии. По его словам, в квартире проживало около шести человек, однако он не знает, чем они там занимались. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

«Это было где-то в час ночи. Там были ребята, но они не открывали дверь. То ли они связанные были, то ли ключей не было — непонятно. В общем, держали взаперти тех, кто там находился… Вроде я слышал, что один из жителей квартиры прицепил на нитку бумажку и опустил вниз, где были прохожие. На бумажке было написано: «Помогите, пожалуйста». Ну, люди и сообщили участковому», - сказал очевидец по имени Геннадий.