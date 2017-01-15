Крещенские морозы ожидаются в Москве

В крещенскую ночь, 19 января, в Москве ожидается до -16 градусов. Об этом сообщили «Вести.ru» со ссылкой на ТАСС.

Эта ночь станет самой холодной на предстоящей неделе. Синоптики также сообщили, что в течение всей недели в Москве и области возможен снег.

Днем 18 января синоптики прогнозируют -11…-6 градусов. В крещенскую ночь мороз усилится до -16 градусов, днем 19 января ожидается минус -11…-6 градусов. Синоптики отметили, что после праздника Крещения температура в Москве и области постепенно начнет улучшаться.

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