Патриарх Кирилл простудился

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет участвовать в крещенских богослужениях. Причиной такого решения стала простуда предстоятеля Русской православной церкви. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

О болезни патриарха сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков. По словам представителя главы РПЦ, в настоящий момент патриарх Кирилл проходит интенсивный курс лечения.

Кроме того, были перенесены все встречи предстоятеля РПЦ.