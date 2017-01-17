Патриарх Кирилл простудился
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Рамблер/новости

Патриарх Кирилл простудился

Патриарх Кирилл простудился
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет участвовать в крещенских богослужениях. Причиной такого решения стала простуда предстоятеля Русской православной церкви. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
О болезни патриарха сообщил пресс-секретарь патриарха Александр Волков. По словам представителя главы РПЦ, в настоящий момент патриарх Кирилл проходит интенсивный курс лечения.
Кроме того, были перенесены все встречи предстоятеля РПЦ.
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