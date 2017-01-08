В центральной части России рекордно похолодало

Над большей частью территории центральной части России определяет погоду морозный и малоснежный антициклон. В Костромской области столбики термометров ночью опустились до отметки в – -44°, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на метеоновости от «Фобоса».

На этом фоне минувшая ночь в столичном регионе, выдавшаяся аномально холодной, кажется менее суровой. В Москве минимальная температура воздуха по данным на 6 утра опускалась до -27,7°. Накануне в 6 утра в Москве было -29,4°.

По области морозы пока крепчают. Накануне утром в Клину и Дмитрове было -33,4°, а 8 января утром в Дмитрове столбики термометров замерли на отметке в -33,8°, а в Клину – -35,6°. В близлежащих регионах погода тоже по-сибирски суровая. В Смоленской области температура воздуха местами опускалась до -33°, во Владимирской области до -35°, в Ивановской области было -36°, в Тверской области минимальная термометры показывали -38°, в Ярославской – -40°, а в Костромской – -44°.

Как сообщают «Вести» http://www.vesti.ru/doc.html?id=2840479&cid=7 со ссылкой на Гидрометцентр, к 13 января в Москве потеплеет до нуля – минус 5. Потепление в Россию придет с севера – сначала морозы уйдут из Петербурга, а затем пойдут на спад в Новгородской и Псковской областях.

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