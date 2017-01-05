Патриарх Кирилл накануне Рождества призвал воплощать нравственные идеалы в жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском послании архипастырям, пастырям, монашествующим и всем православным призвал всех верующих следовать нравственным идеалам и способствовать их воплощению в повседневной жизни. Послание опубликовано в четверг на сайте Московской патриархии.

"Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23)", - говорится в послании патриарха.

Патриарх Кирилл вспомнил о трагических событиях революции 1917 года. "Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России - великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата", - отметил он.

Предстоятель призвал с трепетом и благоговением вспомнить "подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение".

"В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь", - заключил патриарх.