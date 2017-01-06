В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала 2017 года и текущей зимы — температура в столице с 5 на 6 января опускалась до –24,7 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«До этого самой холодной ночь была 16 декабря, когда воздух в столице остыл до –18,9 °С», — приводит слова представителя Гидрометцентра ТАСС.

Температура воздуха в Подмосковье опустилась ещё ниже — в Дмитрове было зафиксировано –26,8 °С.

Ожидается, что в ближайшие дни мороз будет только усиливаться.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ожидается похолодание почти до –30 °С.