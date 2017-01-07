Рождественская ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Ночь на Рождество в Москве стала самой морозной с начала зимы, воздух в столице остыл до минус 29,8 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Так холодно в этом веке в ночь с 6 на 7 января еще не было. В XXI веке 20-градусные морозы в Рождественскую ночь отмечались трижды (2002, 2003 и 2015 годы). Последний раз морозное Рождество (минус 20,4 градуса) наблюдалось в 2015 году. Самым морозным в этом веке было Рождество 2003 года, тогда мороз усиливался до минус 26 градусов", - уточнил представитель метеослужбы.

Еще холоднее было этой ночью в Подмосковье. В Клину воздух остыл до минус 32,7 градусов, в Волоколамске - до 32,2 градусов мороза.

Однако, температурный рекорд для 7 января еще не побит. Самой холодной за всю историю метеонаблюдений рождественская ночь в Москве была в 1891 году, когда воздух остыл до минус 34,8 градусов, самый теплый день 7 января отмечался в 2007 году, когда максимальная температура достигла 3,5 градусов тепла.